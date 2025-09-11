شاهد.. هل انتقاد الجزائريين للمدرب بيتكوفيتش حالة صحية؟

تسود حالة من الجدل بالجزائر حول مصير مدرب منتخب كرة القدم، السويسري بيتكوفيتش، بين من يفضّل استمراره في أداء مهمته وبين من يطالب بإقالته.

فبين أصوات تعالت بضرورة تصحيح المسار والإسراع في معالجة مشاكل المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة حتى لو كان القرار إقالة المدرب نفسه، انطلقت موجة أخرى مضادة تطالب بالهدوء والتحلي بالواقعية طالما أن المنتخب صار قريبا من التأهل لكأس العالم 2026، وقد ضمن مع نفس المدرب المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب، حتى إن منهم من فضّل عدم الاكتراث بالأداء طالما هناك نتائج تيمنا بإيطاليا وفرنسا وغيرهما. فأي الفريقين على حق؟

برنامج "بعد الصافرة" يسلط الضوء على هذا الجدل القائم.

تابعوا هذه الحلقة مع عادل خلو المحلل الرياضي لموقع الجزيرة نت.