شاهد..هل استحق الأرسنال الخسارة أمام ليفربول؟

انتهت قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وضيفه الأرسنال بفوز الريدز 1-0.

شهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث استغل ليفربول ملعب الأنفيلد وجماهيره للضغط على الأرسنال، لكن الأخير كان حاضرا طيلة دقائق المباراة، إلى أن تلقى هدفا من مخالفة رائعة، حبست الأنفاس اللندنية وأطلقت الأفراح في مدينة ليفربول.

ورغم محاولات الجانبين إلا أن المباراة انتهت بفوز ليفربول. فهل استحق الأرسنال خسارة النقاط الثلاث اليوم؟

لنتعرف على الإجابة في برنامج بعد الصافرة.