شاهد.. أسباب تراجع أداء برشلونة أمام رايو فاليكانو

اكتفى برشلونة بالتعادل 1-1 على أرض مضيفه رايو فاليكانو في الجولة الثالثة من الليغا اليوم.

ورغم إثارة اللقاء وحماسة جماهير رايو فاليكانو فإن برشلونة تمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق نجمه لامين جمال من علامة الجزاء.

لكن برشلونة لم يحسم تقدمه بهدف ثان، ليتعرض لهجمات متكررة من رايو الذي كان مصرا على إدراك التعادل، وهو ما تمكن من تحقيقه قبل نهاية اللقاء بـ20 دقيقة.

ولم يقو الفريقان على ترجمة الفرص المتاحة فيما تبقى من دقائق اللقاء، لتنتهي المباراة بتعادل بطعم الخسارة لكتيبة المدرب الألماني هانسي فليك، وسط تساؤلات عن أسباب تراجع أداء برشلونة في لقاء اليوم.

قراءه فنية عن ذلك في برنامج "بعد الصافرة" للمحلل الرياضي عادل خلو.