أسباب تعادل الجزائر مع جنوب أفريقيا

بعد الصافرة

انتهت المباراة الثانية للمنتخب الجزائري في دور المجموعات لكأس أفريقيا للمحليين بالتعادل 1-1 أمام منتخب جنوب أفريقيا.

على الرغم من تقدم الجزائر بهدف جميل لإيهاب بلحوسيني، لكن محاربي الصحراء لم يحسموا الفوز رغم عرضهم الجميل وفرصهم الكثيرة، فتلقوا هدفا في نهاية الشوط الأول.

لتنتهي المباراة بتعادل مرضٍ لجنوب أفريقيا ومخيب نوعا ما للجزائر. فما أسباب اكتفاء المنتخب الجزائري بالتعادل؟ وهل كان بإمكانه أن يخرج بنتيجة أفضل؟

قراءة فنية من محلل الجزيرة نت، عادل خلو تجيبنا عن كل تلك التساؤلات في برنامج بعد الصفارة.