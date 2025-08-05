ما أسباب تفوق الجزائر على أوغندا في كأس أفريقيا للمحليين؟

بعد الصافرة

نجح منتخب الجزائر في الفوز بجدارة في مباراته الافتتاحية ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم الجارية في أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وفاز منتخب "محاربي الصحراء" 3-صفر على البلد المضيف أوغندا، رغم حضور جماهيره بقوة في مدرجات الملعب.

تداول على تسجيل الثلاثية غزالة، مزيان والبديل بايازيد، لتعطي كتيبة المدرب مجيد بوقرة إشارات إيجابية للجمهور الجزائري، الذي يأمل في التتويج بلقب البطولة، الضائع في النسخة السابقة.

المحلل الرياضي عادل خلو، يعود بنا إلى أجواء المباراة، ليوضح لنا أسباب تفوق منتخب الجزائر للمحليين على منتخب أوغندا.