شاهد.. كيف نجح ريال مدريد في اختباره الصعب أمام مايوركا؟

حقق ريال مدريد الفوز الثالث له في الليغا بعد التفوق على مايوركا 2-1 في اختبار أصعب من لقاءيه السابقين في الليغا.

فبعد التأخر بهدف عكس مجريات اللقاء استطاع الفريق الملكي أن يعود في النتيجة، بل ويقلبها لمصلحته في دقيقتين.

وفي الوقت الذي كان بإمكانه أن يحسم الفوز بهدف ثالث تجرأ ريال مايوركا على دفاع الريال في الشوط الثاني، لكنه اصطدم بصلابة ريال مدريد، لينهي المباراة بحسرة كبيرة بعدما كان بإمكانه أن يخرج منها بالتعادل على الأقل، فما الذي منعه من فعل ذلك؟

تابعوا حلقة "بعد الصافرة" لتتعرفوا على الإجابة.