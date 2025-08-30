شاهد.. أسباب البداية القوية للنصر والهلال في الدوري السعودي

بعد الصافرة

حقق النصر انطلاقة مثالية في الدوري السعودي بتفوقه 5-0 على أرض فريق التعاون، في مباراة شهدت هاتريك من جواو فيليكس، معوضا خسارته لقب السوبر السعودي قبل أيام أمام فريق الأهلي.

في المقابل ظهر قطب الرياض الثاني الهلال في أقوى نسخة دفاعية له بقيادة مدربه الجديد سيموني إينزاغي، محققا الفوز على ملعبه أمام الرياض 2-0.

تعددت أسباب فوز قطبي الرياض في أولى جولات الدوري، فكيف قرأها محلل الجزيرة نت عادل خلو في برنامج بعد الصافرة؟