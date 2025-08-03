شاهد.. قراءة فنية في تفوق المنتخب المغربي على أنغولا

قاد السكتيوي منتخب المغرب للمحليين إلى الفوز بأول مباراة لهم في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، المقامة حاليا في تنزانيا، كينيا وأوغندا

جاء الفوز المهم لأسود الأطلس على حساب منتخب أنغولا، الذي كان ندا قويا للمنتخب المغربي، لكن الأخير حسم الأمور بهدفين نظيفين، ليؤكد أسود الأطلس رغبتهم الكبيرة ونيتهم القوية في الظفر بلقب البطولة، للمرة الثالثة في تاريخهم.

كيف تمكن منتخب المغرب من تحقيق هذا الانتصار؟ قراءة فنية من المحلل الرياضي عادل خلو في الموضوع، في حلقة جديدة من برنامج بعد الصفارة.