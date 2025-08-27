شاهد.. من كان الأفضل السنغال أم المغرب في نصف نهائي الشان؟

واصل منتخب المغرب مسيرته المميزة في كأس أفريقيا للمحليين، حيث حسم التأهل لنهائي الشان لمقابلة مدغشقر السبت المقبل.

ورغم تأخره مبكرا برأسية سنغالية، فإن أسود الأطلس انتفضوا بهدف على الطائر، لتشهد المباراة تبادلا للضغط والفرص إلى نهايتها في 120 دقيقة، ويتأهل المغرب إلى النهائي بعدما سجل كل ركلاته الترجيحية، مقابل ركلة سنغالية ضائعة.

قراءة فنية من محلل الجزيرة نت في مستوى المباراة عبر برنامج "بعد الصافرة".