شاهد.. أسباب تألق مدغشقر وتأهلها لنهائي الشان

كتب منتخب مدغشقر التاريخ بتأهله لأول مرة لنهائي بطولة أفريقيا للمحليين، بفوزه 1-0 على منتخب السودان.

مباراة شهدت حضورا مميزا من جانب المنتخب الملغاشي، الذي أبهر الجميع بأدائه وحضوره على أرضية الميدان، في حين فوت منتخب صقور الجديان فرصة الوصول للنهائي، واستثمار قوته البدنية والنقص العددي للمنتخب الملغاشي منذ الدقيقة 78، لتصل المباراة إلى الأمتار الأخيرة التي حسمها منتخب مدغشقر بهدف مباغت.

فما الأسباب وراء تأهل مدغشقر لنهائي الشان؟ حلقة جديدة من برنامج "بعد الصافرة" تخبرنا بالإجابة.