شاهد.. لمسة ألونسو وجرأته تمنحان الريال فوزا مثاليا

بعد الصافرة

تجلت لمسة المدرب تشابي ألونسو في أداء فريقه ريال مدريد في المباراة التي جمعته بمضيفه ريال أوفييدو، ما سمح بتفوق الريال بثلاثية نظيفة.

لم يكتف ريال مدريد بتحقيق فوز عريض بل لم يسمح لمنافسه بالتنفس الهجومي في اللقاء، ما جعل أوفييدو عاجزا على تهديد مرمى كورتوا إلا في آخر دقائق الشوط الثاني.

مكاسب كبيرة حققها ألونسو بانتصار فريقه الثاني على التوالي في الجولة الثانية من الليغا.

شاهدوا معنا حلقة من برنامج بعد الصفارة تحكي بالتفصيل قرارات تشابي المؤثرة في فوز ريال مدريد على ريال أوفييدو.