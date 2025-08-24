شاهد.. هل ضيّع منتخب الجزائر التأهل إلى نصف نهائي الشان قبل ركلات الترجيح؟

التحق منتخب السودان بركب المتأهلين لنصف نهائي كأس أفريقيا للمحليين، بعد حسمه مباراة الربع نهائي أمام الجزائر بركلات الترجيح.

ورغم الشوط الأول المتكافئ بين المنتخبين مع أفضلية بدنية للسودانيين، تراجع صقور الجديان في الشوط الثاني بمجرد تسجيلهم هدف التقدم بالنيران الصديقة، ليأخذ الجزائريون زمام المبادرة ويسيطروا على بقية المباراة، خاصة بعد إدراك التعادل. وصل النزال بين المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسودانيين.

قراءة فنية من محلل الجزيرة نت عادل خلو، توضح لنا ما إذا كان منتخب الجزائر قد ضيّع التأهل إلى النصف النهائي قبل ركلات الترجيح.