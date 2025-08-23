شاهد.. نقاط قوة المغرب التي أهلته على حساب تنزانيا للنصف النهائي

بعد الصافرة

استغل منتخب المغرب نقاط قوته جيدا، أمام منتخب تنزانيا في ربع نهائي كأس أفريقيا للمحليين، ليفوز بـ1-0 و يتأهل لنصف نهائي الشان.

سجل الهدف الوحيد في اللقاء المليوي في الشوط الثاني، ليحافظ أسود الأطلس على تقدمهم على تنزانيا التي لعبت على أرضها وأمام جمهورها. فما نقاط القوة التي استغلها السكتيوي وأشباله ليظفروا بورقة التأهل لنصف النهائي؟

برنامج بعد الصفارة يتناول بالتفصيل هذه النقاط. فلنتابع سويا