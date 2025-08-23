شاهد.. كيف كرر أهلي جدة تجربة الدانمارك في يورو 92 وتوج بالسوبر السعودي؟

خطف أهلي جدة الأضواء مجددا، بتتويجه المستحق بلقب السوبر السعودي في هونغ كونغ بعدما حسم ركلات الترجيح لمصلحته على حساب النصر السعودي، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

مباراة شهدت تقلبات كثيرة وإثارة من بدايتها إلى نهايتها. ورغم تأخره في النتيجة مرتين في أثناء المباراة، فإن بطل آسيا كان مصرا على العودة لإحراز اللقب. فكيف صارت المباراة وسارت الأمور مع الأهلي ليكرر تجربة الدانمارك في يورو 92؟

قراءة فنية من محلل الجزيرة نت عادل خلو في تتويج أهلي جدة بلقب السوبر السعودي، من خلال برنامج بعد الصافرة…