شاهد.. أسباب اكتساح الأهلي القادسية في السوبر السعودي

أمطر أهلي جدة منافسه القادسية في نصف نهائي السوبر السعودي في هونغ كونغ بخماسية كاملة، بالرغم من تقدم القادسية مبكرا.

ولم يكتف الأهلي بالتعادل من ركلة جزاء بعد تقدم القادسية، بل استطاع أن يسجل بعدها أربعة أهداف كاملة، ثلاثة منها في الشوط الأول. فما الأسباب وراء هذا الاكتساح الأهلاوي؟ وهل الأهلي مرشح للتفوق على النصر في نهائي السوبر السعودي السبت المقبل؟

مزيد من التفاصيل المثيرة لهذه المباراة في برنامج بعد الصفارة مع المحلل الرياضي للجزيرة نت، عادل خلو.