شاهد.. دور السكتيوي في تأهل منتخب المغرب للربع نهائي

حقق المنتخب المغربي تأهلا مثيرا وصعبا على حساب منتخب الكونغو، في اللقاء الذي جمعهما ظهيرة اليوم.

فبعد تقدم أسود الأطلس مبكرا في الشوط الأول، تراجع أداؤهم بشكل لافت، الأمر الذي جعل السيطرة على المباراة من الكونغوليين، الذين لم يكتفوا بهدف التعادل، بل كانوا قريبين من إحراز التقدم.

تدخل السكتيوي بين شوطي المباراة كان له الأثر الإيجابي في عودة المنتخب المغربي وحسمه الأمور بهدفي التفوق. لتنتهي المباراة بفوز المغرب 3-1، و ليضرب موعدا الجمعة المقبل، مع تنزانيا البلد المنظم في الربع نهائي من كأس أفريقيا للمحليين.

فما الدور الذي قام به السكتيوي حتى تمكن المغاربة من حسم اللقاء الصعب والمعقد أمام الكونغو؟

المحلل الرياضي للجزيرة نت، عادل خلو، يجيبنا عن ذلك في برنامج بعد الصفارة.