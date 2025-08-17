شاهد.. أسباب اكتفاء برشلونة بثلاثية أمام مايوركا رغم النقص العددي

فوّت برشلونة على محبيه وأنصاره فرصة فوز ساحق على مضيفه مايوركا في مستهل مباريات الجولة الأولى من الليغا الإسبانية، رغم طرد لاعبين من فريق المدرب أراستي في الشوط الأول.

حيث اكتفى أشبال المدرب الألماني هانسي فليك بـ3 أهداف جاءت من رأسية رافينيا وأقدام توريس ولامين جمال نجم المباراة، في الوقت الذي انتظر فيه الكثيرون أهدافا غزيرة من فريق اكتسح منافسيه في الجولة الآسيوية التحضيرية.

فما أسباب عجز الفريق الكتالوني عن تسجيل فوز ساحق على مايوركا، ليكتفي بهدفين قبل حالات الطرد، وبهدف ثالث متأخر قبيل صفارة النهاية من لامين جمال؟

المحلل الرياضي للجزيرة نت يشرح لنا أسباب ذلك.