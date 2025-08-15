شاهد.. أسباب اكتفاء الجزائر بنقطة أمام غينيا

فوت منتخب الجزائر فرصة فوزا سهلا وثمينا على منتخب غينيا إلا أنه نجح في إدراك التعادل قبيل نهاية اللقاء في كأس أفريقيا للمحليين.

ففي الوقت الذي لم يخدم التعادل منتخب غينيا، التي كانت مطالبة بالفوز حتى تدخل في حسابات التأهل، استطاعت الجزائر أن تكسب نقطة تجنبها كثيرا من الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة.

سيطرت الجزائر على المباراة ولم تسجل، إلى بعد تلقيها هدفا غينيا مباغتا، حتم على بوقرة مزيدا من التبديلات، ليتمكن البديل بايازيد من إدراك التعادل للخضر.

يتساءل الشارع الجزائري عن المردود العقيم لهجوم جزائري يمتلك عناصر متميزة، لنجد الإجابة في برنامج بعد الصفارة من محلل الجزيرة نت، عادل خلو.