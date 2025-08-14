شاهد..مدرب توتنهام يتفوق تكتيكيا ويخسر بالحظ أمام إنريكي

بعد الصافرة

أظهر توتنهام بطل الدوري الأوروبي وجها مغايرا لما انتظره الكثيرون في مواجهة بطل أوروبا سان جيرمان في السوبر الأوروبي.

وذلك بفضل حسن تدبير و قراءه مدربه الدانماركي توماس فرانك للقاء، واستعداده لأدق التفاصيل في مواجهة العملاق الفرنسي وخاصة أفكار المدرب الإسباني إنريكي.

الأمر الذي جعل توتنهام متفوقا طيلة أطوار اللقاء، ولولا التعب وعودة سان جيرمان في آخر الدقائق لتوج توتنهام بلقب السوبر، ولكن ركلات الترجيح اختارت سان جيرمان.

كيف تفوق مدرب توتنهام تكتيكيا على لويس إنريكي؟ وكيف خسر اللقب بجزئية بسيطة؟

حلقة مميزة من برنامج بعد الصافرة تخبرنا بالمزيد، مع المحلل الرياضي للجزيرة نت عادل خلو.