شاهد.. أسباب خسارة منتخب المغرب أمام كينيا

ضيع منتخب المغرب للمحليين فرصة الفوز والانفراد بصدارة المجموعة الأولى في بطولة أفريقيا للمحليين، بعد خسارته أمام منتخب البلد المضيف كينيا بنتيجة 1-0.

ورغم الفرص المغربية الكثيرة في اللقاء، والسيطرة والاستحواذ على المباراة خاصة بعد طرد اللاعب الكيني إيرامبو، فإن لاعبي منتخب أسود الأطلس فشلوا في الحفاظ على شباكه نظيفة، كما عجزوا عن ترجمة أي فرصة من فرصهم المحققة إلى هدف، لتنتهي المباراة وسط حيرة كبيرة لدى جمهور المنتخب المغربي الذي فوجئ بمستوى كتيبة السكتيوي.

عادل خلو المحلل الرياضي للجزيرة نت يشرح لنا أسباب خسارة المنتخب المغربي أمام كينيا، في برنامج بعد الصافرة.