قراءة فنية في اكتساح سان جيرمان لريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية

تخطى سان جيرمان ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية و تفوق عليه بنتيجة قاسية 4-0.

وفي الوقت الذي أظهر فيه الفريق الفرنسي قوة كبيرة في المباراة، خيب الفريق الملكي عشاقه ومتابعيه، بأدائه الباهت ومستواه الضعيف، وهذا فتح مجالا لطرح العديد من التساؤلات حول أداء الفريق اليوم ومن المتسبب في هذه النتيجة الكبيرة، وحول مصير الفريق بقيادة تشابي ألونسو في قادم المنافسات. أسئلة يجيبنا عنها المحلل الرياضي عادل خلو في هذه القراءة الفنية.