شاهد.. ماريسكا يتفوق على إنريكي ويمنح لقب كأس العالم للأندية لتشلسي

أظهر مدرب تشلسي إنزو ماريسكا قدرة تكتيكية كبيرة جعلته يتفوق على المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ليتمكن فريقه تشلسي من الفوز بنتيجة عريضة على سان جيرمان، وليرفع البلوز كأس بطولة العالم للأندية في أول نسخة لها. كيف استطاع ماريسكا أن يوقف أفضل فريق في العالم؟ وكيف وظف أوراقه بشكل جعل البلوز يفاجئون العالم بالأداء و النتيجة المستحقين؟ تحليل فني من المحلل الرياضي عادل خلو يفسرلنا بوضوح ما حدث تكتيكيا في نهائي كأس العالم للأندية بين تشلسي و سان جيرمان.