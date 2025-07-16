بالفيديو.. قراءة فنية في تأهل تشلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية

يلتقي تشلسي في نهائي كأس العالم للأندية -الأحد المقبل- بالفائز من مواجهة باريس سان جيرمان مع ريال مدريد، وكان البلوز هزم فلومينينسي بسهولة 2-0 في نصف النهائي.

وقاد الوافد الجديد البرازيلي جواو بيدرو "البلوز" إلى حجز مقعده في النهائي، بعد تسجيله هدفي الفوز في مرمى فريقه السابق، في أول مشاركة له بقميص الـ"بلوز".

وأرسل بيدرو (23 عاما) الذي انتقل إلى تشلسي قبل 6 أيام فقط قادما من برايتون، فريقه الجديد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 18 و56، بانتظار معرفة خصمه بين ريال مدريد الإسباني أو باريس سان جرمان الفرنسي اللذين يلتقيان اليوم الأربعاء.

عادل خلو المحلل الرياضي للجزيرة نت، يقدم قراءة فنية للمواجهة بين تشلسي وفلومينينسي.