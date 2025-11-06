شاهد..هل يتحمل فليك تعادل برشلونة مع بروج؟

تعادل برشلونة مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-3 مضيعا نقطتين ثمينتين في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق البلجيكي السبّاق للتسجيل في كل مرة، قبل أن يضطر الفريق الكتالوني للبحث عن هدف التعادل.

وفي الوقت الذي انتظر فيه جمهور برشلونة مباراة في متناول فريقهم تفاجأ الكل بمستوى الفريق البلجيكي من جهة، ومستوى دفاع فريقهم من جهة أخرى.

برنامج "بعد الصافرة" يتناول بالتفصيل فكرة من يتحمل مسؤولية التعادل المخيب لبرشلونة وما إذا كان هانسي فليك هو من يتحمل لوحده ذلك أم لا؟