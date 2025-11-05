شاهد.. لماذا عجز ريال مدريد عن الفوز أمام ليفربول؟

بعد الصافرة

أوقف ليفربول سلسلة انتصارات ريال مدريد الأوروبية ليفوز عليه بنتيجة 1-0 من رأسية ماك أليستر.

وشهدت المباراة صلابة دفاعية من الجانبين لكن ليفربول كان الطرف الأفضل في اللقاء، مما منحه الفوز الثمين في دوري أبطال أوروبا.

كانت سهرة جميلة، ومن المباريات القليلة التي عجز فيها ريال مدريد عن التسجيل هذا الموسم.

برنامج "بعد الصافرة" يتناول الأسباب التي منحت التفوق للشياطين الحمر وتركت ريال مدريد عاجزا حتى عن التسجيل.