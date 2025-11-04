شاهد.. ما أسباب فوز الهلال على الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

خطف الهلال السعودي الفوز على أرض الغرافة القطري بنتيجة 2-1.

وكان بالإمكان أن يخرج الهلال بنتيجة أكبر مما حققه، لكنه فضل أن يقتصد جهود لاعبيه، تحسبا لزحمة المنافسات والمباريات المقبلة.

في حين الغرافة متصدر الدوري القطري حاول أن يتجاوز ظروفه الصعبة لهذا اللقاء، لكن النتيجة في النهاية آلت للزعيم الأسيوي.

برنامج "بعد الصافرة" يقف عند الأسباب التي مكنت الهلال السعودي من الفوز بالنقاط الثلاث في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة على أرض الفهود. فلنتابع