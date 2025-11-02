شاهد.. أسباب اكتساح ريال مدريد لفلنسيا

بعد الصافرة

واصل ريال مدريد سلسة انتصاراته في الليغا ليطيح بضيفه فلنسيا بنتيجة 4-0.

وكان الفريق الملكي قد أنهى الشوط الأول متقدما بـ3-0، ليستغل مدربه تشابي ألونسو الشوط الثاني من أجل إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين وإراحة بعض الأساسيين لمباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

كيف سيطر ريال مدريد على ضيفه فلنسيا؟ وكيف فرض هيمنته على مشهد المباراة؟

أسئلة يجيبنا عنها المحلل الرياضي عادل خلو في برنامجه بعد الصافرة.