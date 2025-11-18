شاهد.. ما التفاصيل التي منحت العراق الأفضلية على الإمارات؟

فاز منتخب العراق على أرضه وبين جماهيره على منتخب الإمارات 2-1 ليتأهل للملحق العالمي.

ورغم أن المنتخب الإماراتي كان سبّاقا للتسجيل في بداية الشوط الثاني، فإن العراق تمكن من العودة في النتيجة.

وحينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي، حصل منتخب العراق على ركلة جزاء سجل منها هدفا تاريخيا وقاتلا، ليتفوق على شقيقه الإماراتي مستغلا بعض التفاصيل لمصلحته. فما التفاصيل الصغيرة التي تفوق بها العراق في نهائي الملحق الآسيوي؟

لنتابع برنامج "بعد الصافرة" ليجيبنا.