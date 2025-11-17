بعد الصافرة شاهد..كيف لحقت الكونغو الديمقراطية بالملحق العالمي على حساب نيجيريا؟

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للملحق النهائي العالمي، الذي يقام في شهر مارس/آذار المقبل، على حساب نيجيريا.

بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. احتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي حسمها شارليس مبيمبا، ليمنح منتخب بلده الكونغو فرصة أخرى للعبور إلى مونديال 2026 من خلال الملحق النهائي. وبذلك قتلت الكونغو آمال كل من الكاميرون ونيجيريا في مرافقة كبار القارة السمراء للعرس العالمي. فكيف حدث ذلك؟ دعونا نتابع برنامج "بعد الصافرة" لنفهم أكثر.

المصدر: الجزيرة