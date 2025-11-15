شاهد.. ماذا كان ينقص المنتخب المغربي أمام الموزمبيق؟

بعد الصافرة

انتهت المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام الموزمبيق بفوز أسود الأطلس بـ 1-0.

وشدّت المباراة الجمهور المغربي الحاضر بقوة في مدرجات ملعب ابن بطوطة بطنجة، والشغوف للتعرف إلى مدى جاهزية منتخب بلاده قبل محطة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

ورغم السيطرة على أطوار اللقاء إلا أن النتيجة النهائية كانت 1-0 لمنتخب المغرب من تسديدة لأوناحي. فماذا كان ينقص المنتخب المغربي ليكون أكثر فعالية في اللقاء؟

