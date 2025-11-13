شاهد..أسباب التعادل المثير بين الإمارات و العراق بذهاب الملحق المونديالي

بعد الصافرة

انتهت القمة بين الإمارات والعراق بالتعادل 1-1، في ذهاب نهائي الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم.

وكان المنتخب العراق سبّاقا للتسجيل مع مطلع الشوط الأول، قبل أن يفرض سيطرته وهيمنته على جل أطوار المباراة.

لكن "الإماراتي" استطاع الوصول للشباك العراقية برأسية مباغتة، ورغم ذلك لم يستطع أن يفرض إيقاعه على اللقاء إلا عند نهاية الشوط الثاني.

برنامج "بعد الصافرة" يقف بالتفصيل عند أسباب هذا التعادل المثير.