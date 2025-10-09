شاهد.. مكاسب الجزائر بعد ضمان التأهل لكأس العالم

بعد الصافرة

ضمن منتخب الجزائر تأهله لكأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال 3-0.

وتعد هذه المرة الخامسة التي ستشارك فيه الجزائر في كأس العالم بعد مشاركتها أعوام 82 و86 2010 و 2014.

وجاء هذا التأهل في ظروف مواتية ومريحة منحت "الخضر" أفضلية أمام المنافسين في التصفيات، ليكسب المنتخب العديد من الإيجابيات بعد مباراة اليوم والتأهل للمونديال. فما تلك المكاسب؟

برنامج "بعد الصافرة" يسافر معنا في رحلة الجزائر نحو المونديال.