شاهد.. أسباب تعادل قطر وعمان وفوز السعودية على إندونيسيا

بعد الصافرة

انتهت قمة قطر وعُمان في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 بالتعادل السلبي 0-0، لتضيع قطر فرصة الفوز على أرضها وبين جماهيرها.

بالمقابل، اغتنم منتخب الأخضر السعودي فرصة استضافة مباريات الملحق عن المجموعة الثانية، ليفوز ولو بصعوبة على منتخب إندونيسيا 3-2.

وشهد اللقاءان إثارة كبيرة بين المنتخبات الأربعة الطامحة للحاق بركب المتأهلين للمونديال.

فما أسباب تضييع منتخبي قطر وعمان نقطتين في سبيل التأهل، وفوز السعودية على إندونيسيا؟

برنامج "بعد الصافرة" يجيبنا عن ذلك…