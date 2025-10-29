شاهد.. أسباب فوز الاتحاد على النصر في كأس ملك السعودية

تأهل فريق الاتحاد إلى دور الثمانية في كأس ملك السعودية بعد تفوقه في الكلاسيكو السعودي على حساب النصر 2-1.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الجانبين وتبادلا للفرص الهجومية بين رفاق كريستيانو ورفاق بنزيمة.

لكن الأهداف لم تحضر إلا في شوط المباراة الأول، ورغم حالة الطرد التي عانى منها فريق الاتحاد مطلع الشوط الثاني فإنه نجح في كسب الفوز والتأهل للدور القادم من منافسة كأس ملك السعودية.

برنامج "بعد الصافرة" يفصّل أسباب تفوق الاتحاد على النصر اليوم.