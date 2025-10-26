شاهد.. مفاتيح فوز ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

يستعد ريال مدريد وبرشلونة لموقعة القمة في كلاسيكو الليغا بملعب السانتياغو برنابيو.

ففي الوقت الذي سيخوض تشابي ألونسو أول كلاسيكو له كمدرب لريال مدريد، سيكون المدرب الألماني هانسي فليك غائبا عن إدارة فريقه برشلونة من على خط التماس بسبب العقوبة.

تأتي هذه القمة محمّلة بالكثير من الجدل والرغبة في تحقيق الفوز لكل فريق، حيث يطمح كل من ريال مدريد وبرشلونة في استغلال نقاط قوته ونقاط ضعف منافسه للفوز بالنقاط الثلاث و بالكلاسيكو بالتحديد.

فما هي مفاتيح الفوز المتاحة لكل فريق للانتصار في الكلاسيكو المثير؟

بعد الصافرة، يبدأ التحليل بالتفصيل في مجريات المباراة، ويُحدد في النهاية الأقرب للفوز.