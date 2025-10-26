شاهد.. أهم الأسباب التي منحت ريال مدريد الفوز على برشلونة

بعد الصافرة

انتهى كلاسيكو الأرض بفوز ريال مدريد على برشلونة في “البيرنابيو” بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكادت أن تتغير نتيجة الشوط الأول 2-1 لتنتهي بنتيجة كبيرة للريال أو بنتيجة التعادل للفريق الكتالوني لولا إهدار الفرص من الجانبين.

وقد ساهمت أسباب كثيرة في فوز ريال مدريد المستحق اليوم، لتجعله يبتعد في الصدارة بفارق 5 نقاط.

دعونا نتابع المزيد من التفاصيل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج "بعد الصافرة".