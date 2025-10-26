شاهد.. أهم الأسباب التي منحت ريال مدريد الفوز على برشلونة
انتهى كلاسيكو الأرض بفوز ريال مدريد على برشلونة في “البيرنابيو” بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وكادت أن تتغير نتيجة الشوط الأول 2-1 لتنتهي بنتيجة كبيرة للريال أو بنتيجة التعادل للفريق الكتالوني لولا إهدار الفرص من الجانبين.
وقد ساهمت أسباب كثيرة في فوز ريال مدريد المستحق اليوم، لتجعله يبتعد في الصدارة بفارق 5 نقاط.
دعونا نتابع المزيد من التفاصيل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج "بعد الصافرة".
