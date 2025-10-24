شاهد.. أسباب تفوق الهلال على الاتحاد وفوزه 2-0

بعد الصافرة

تمكن الهلال من الفوز على الاتحاد بملعب هذا الأخير ليكسب النقاط الثلاث في كلاسيكو الكرة السعودية.

وسيطر الاتحاد المضيف على أطوار اللقاء في شوطيه دون فعالية أمام المرمى.

بالمقابل، استفاد الهلال من خطأين، سجل منهما هدفين واكتفى بتسيير اللقاء حتى النهاية.

فما الأسباب التي مكنت الهلال من كسب النقاط الثلاث على أرض الاتحاد اليوم؟

سؤال نجد الإجابة عنه بعد متابعة هذه الحلقة من برنامج بعد الصافرة.