شاهد.. قلق على ريال مدريد قبل الكلاسيكو رغم الفوز على "اليوفي"

بعد الصافرة

تفوق ريال مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالي في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنتيجة 1-صفر.

وقد غطى الفوز على عيوب كثيرة ظهرت في أداء الفريق الإسباني، وأثارت قلقا لدى جماهيره.

في المقابل، كان بإمكان الفريق الإيطالي أن يخرج بنقطة تعادل من لقاء القمة لو لم يهدر الفرص المحققة التي أتيحت له.

برنامج "بعد الصافرة" يتناول بالتفصيل أسباب قلق جماهير ريال مدريد رغم فوزه في مباراة اليوم.