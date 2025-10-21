شاهد..برشلونة يحقق مكاسب بالجملة بعد الفوز على أولمبياكوس

سحق برشلونة ضيفه أولمبياكوس في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا بنتيجة 6-1.

ظهر الفريق الكتالوني بشكل أفضل و بأداء أحسن عن آخر مباراة له في المنافسة، ما جعله يحقق مكاسب كبيرة قبيل موقعة الكلاسيكو السبت المقبل.

كما أعطت المباراة تباشير مطمئنة للجمهور الكتالوني، تجعله ينتظر القمة أمام ريال مدريد بفارغ الصبر.

برنامج بعد الصافرة يقف عند هذه المغانم الكتالونية بعد الفوز على الفريق اليوناني.. لنتابع.