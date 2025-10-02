شاهد.. أسباب سقوط برشلونة على أرضه أمام سان جيرمان

بعد الصافرة

سقط برشلونة على ملعبه في منافسة دوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان بنتيجة 1-2.

وكان الفريق الكتالوني سبّاقا للتسجيل عن طريق فيران توريس قبل أن يتراجع في نهاية الشوط الأول ليتلقى هدف التعادل بعد عمل جميل من نونو مينديش.

وفي الوقت الذي انتظرت فيه جماهير برشلونة انتفاضة من فريقها في الشوط الثاني، صعق الفريق بهدف في الوقت بدل الضائع سمح للفريق الفرنسي بكسب النقاط الثلاث.

فماهي أسباب سقوط برشلونة على ملعبه في المنافسة الأوروبية اليوم؟

لنتعرف على ذلك في برنامج بعد الصافرة.