شاهد.. أفكار أموريم التي قادت مانشستر يوناتيد للفوز على ليفربول

بعد الصافرة

حقق مانشستر يوناتيد فوزا ثمينا على حساب غريمه ليفربول بملعبه أنفيلد 2-1.

ولم يتمكن الشياطين الحمر من تحقيق الفوز على غريمهم ليفربول في ملعب أنفيلد منذ 2016، مما سمح لأموريم وأشباله بتنفس الصعداء.

بالمقابل، جاءت هذه الهزيمة لبطل الدوري الموسم الماضي لتضعه في المركز الرابع بعيدا عن متصدر الدوري الأرسنال بفارق 4 نقاط.

وقد كان واضحا تفوق أموريم على أرني سلوت في التعامل مع أحداث اللقاء، فما الأفكار التي تميّز بها أموريم اليوم؟

لنتابع هذه الحلقة من برنامج "بعد الصافرة" لمعرفة ذلك.