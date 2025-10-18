شاهد.. أخطاء فليك وغياب المرونة التكتيكية وراء أداء برشلونة أمام جيرونا

انتهى الديربي الكتالوني بين برشلونة وضيفه جيرونا بفوز الفريق المضيّف برشلونة بصعوبة وبنتيجة 2-1.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ البداية، بعد تقدم برشلونة بهدف بيدري ليرد عليه فيتسيل بهدف التعادل الجميل.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد إذ استطاع جيرونا أن يهدد مرمى تشيزني في أكثر من مناسبة.

ليستمر التعادل الإيجابي حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء التي أدرك فيها الفريق المضيّف هدف الفوز عن طريق أراوخو.

ووسط هذه التقلبات ظهر اسم فليك بقوة، حيث يرى برنامج بعد الصافرة أن الألماني كاد أن يسلم نقاط المباراة لجيرونا لكنه تدارك أمره بفكرة أبقت النقاط الثلاث لبرشلونة. متلاعبا بمشاعر الجمهور الكتالوني، فكيف ذلك؟