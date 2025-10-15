شاهد.. كيف تأهلت قطر لكأس العالم؟

بعد الصافرة

تأهل منتخب قطر لكأس العالم 2026 بعدما تفوق في المباراة الحاسمة على الإمارات 2-1.

وقد احتاجت قطر لدقائق الشوط الثاني لتصل إلى مرمى الإمارات برأسيتي خوخي بوعلام وبيدرو، بينما لم يكن هدف منتخب الإمارات المتأخر كافيا لإدراك التعادل الذي كان يكفي الأبيض للوصول إلى المونديال.

كيف تجاوزت قطر السيناريو المجنون وتمكنت من التأهل لكأس العالم على حساب الإمارات التي ما زالت تصارع عبر الملحق لتحقيق الهدف نفسه؟

برنامج "بعد الصافرة" يفصل في الإجابة…