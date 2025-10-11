شاهد.. أسباب الريمونتادا الإماراتية على عُمان

بعد الصافرة

قلَب منتخب الإمارات النتيجة لمصلحته 2-1 بعدما كان متأخرا أمام عمان في ملحق التصفية المؤهل لكأس العالم 2026.

وكان منتخب عُمان السبّاق للتسجيل بالنيران الصديقة. لكن منتخب الأبيض الإماراتي عرف كيف يعود في الشوط الثاني وينهي المباراة بفوز ثمين 2-1.

وبذلك عزز الأبيض من حظوظ تأهله للمونديال خاصة وأنه يكفيه التعادل أمام قطر مستضيفة مباريات المجموعة الأولى.

بينما ضيع منتخب عمان فرصة ذهبية للوصول إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه. فما أسباب عودة الإمارات وإخفاق عُمان في اللقاء المصيري؟

لنتعرف على الإجابة في برنامج بعد الصفارة.