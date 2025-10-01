شاهد.. هل حقق الريال كل المكاسب الإيجابية بالفوز على كايرات؟

بعد الصافرة

حقق ريال مدريد فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيّفه كيرات الكازاخستاني 5-0.

وبذلك يحتل الريال الصدارة في دوري المجموعات مؤقتا، في انتظار استكمال مباريات الجولة الثانية بالمسابقة الأوروبية.

جاء هذا الفوز ليقلل من حجم الخسارة الكبيرة التي تلقاها ريال مدريد مطلع الأسبوع في الليغا على ملعب غريمه أتلتيكو مدريد، فهل حققت هذه المباراة كل ما كان يرغب فيه عشاق الريال؟

الإجابة في برنامج "بعد الصافرة"…