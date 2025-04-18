بشار الجعفري.. الوجه المتصلب لدبلوماسية الأسد

بشار الجعفري أحد أبرز المدافعين عن نظام بشار الأسد في المحافل الدولية، بعد أن شغل منصب مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بين عامي 2006 و2020. ويوصف الجعفري بأنه الوجه المتصلب لدبلوماسية الأسد.

فبين عامي 1991-1994 عمل سكرتيرا أول ومستشارا في البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثم وزيرا مستشارا بالسفارة السورية في باريس 1997-1998، ثم وزيرا مفوضا وقائما بالأعمال في السفارة السورية بإندونيسيا في الفترة بين 1998 و2002.

وفي العام ذاته تولى إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السورية، وظل فيها حتى عُيّن مندوبا لبلاده لدى مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف عام 2004، إلى أن اختير عام 2006 مندوبا دائما لسوريا بمقر الأمم المتحدة المركزي بنيويورك.