أوزغور أوزيل.. السياسي الحالم بعودة الأتاتوركية

أوزغور أوزيل صيدلاني وسياسي تركي، له شخصية سياسية مؤثرة بحضور جذاب وخطابات حماسية.

ولد أوزغور أوزيل يوم 21 سبتمبر/أيلول 1974 في ولاية مانيسا شمالي تركيا لعائلة مهاجرة من البلقان، وعمل أبوه مدرسا في المدارس الحكومية التركية.

تولى منصب الأمانة العامة لغرفة الصيادلة في مانيسا لفترة واحدة، ورئاسة الغرفة لفترتين متتاليتين في الفترة بين 2001 و2007.

استطاع أوزغور أوزيل دخول البرلمان التركي لأول مرة ممثلا لحزب الشعب الجمهوري عن ولاية مانيسا في الانتخابات العامة التركية في 2011، ومن ثم عاد للترشح لانتخابات البلدية مرة ثانية بولاية مانيسا في 2014 لكنه لم ينتخب.