السيرة الذاتية للعالم المتواضع الشيخ "أبو إسحاق الحويني"

أبو إسحاق الحويني شيخ وداعية مصري، ولد عام 1956 في مصر، ويعد من أبرز العلماء المتخصصين في علم الحديث وله مؤلفات كثيرة في هذا المجال.

اسمه الحقيقي حجازي محمد يوسف شريف، ويروى عنه أنه تَكنَّى في بدايات طلبه للعلم بـ"أبي الفضل" لحبه للعالم المحدث الحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم غير كنيته إلى "أبي إسحاق"، بعدما قرأ عن العالم المقاصدي أبي إسحاق الشاطبي وقرأ له، وقيل تيمنا بكنية الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، ويلقب الحويني نسبة لقرية حوين بكفر الشيخ.

بعد صراع طويل مع المرض، توفي أبو إسحاق الحويني في العاصمة القطرية الدوحة مساء الاثنين 17 مارس/آذار 2025 عن عمر ناهز 68 عاما.