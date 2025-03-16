اعتقال رئيس الفلبين السابق رودريغو دوتيرتي بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية

رئيس دولة أثار رعب تجار المخدرات في بلاده، واشتهر بتصريحاته المثيرة وهجومه اللاذع على خصومه، واتُّهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

الرئيس المُعتقل رودريغو دوتيرتي وُلد في مدينة ماسين بالفلبين عام 1945 لأسرة لها باع في السياسة، فوالده كان حاكما لإقليم دافاو، وحصل دوتيرتي على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1968 ثم على شهادة في القانون من كلية "القديس بيدا" عام 1972.

بدأ مسيرته المهنية عام 1977 مستشارا في مكتب الادعاء، ثم مساعدا للمدعي العام في مدينة دافاو، وفي عام 1988 فاز بمنصب العمدة الذي تولاه 10 سنوات، وفي عام 1998 فاز أول مرة بمقعد في البرلمان قبل أن يُعاد انتخابه لمنصب العمدة عام 2004.